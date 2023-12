Baloise HoldingADR, ist immer für eine Überraschung gut!

Die Stimmung und die Diskussion über Baloise haben in letzter Zeit für eine mittlere Diskussionsintensität gesorgt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls neutral. Insgesamt wird das Unternehmen daher als neutral eingestuft.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Baloise in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 0,12 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Versicherungsbranche eine Underperformance von -12,13 Prozent bedeutet. Auch im Finanzsektor lag die Rendite mit 7,6 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende liegt das Verhältnis zurzeit bei 5, was einer positiven Abweichung von +1,66 Prozent im Vergleich zu anderen Versicherungsunternehmen entspricht. Daher erhält Baloise in Bezug auf die Dividendenpolitik eine gute Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Baloise-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 136,42 CHF liegt, während der letzte Schlusskurs (132,2 CHF) eine Abweichung von -3,09 Prozent aufweist. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt eine nahezu gleiche Abweichung. Aufgrund dieser Werte wird die Baloise-Aktie daher auch aus charttechnischer Sicht neutral bewertet.

Insgesamt erhält die Baloise-Aktie daher in verschiedenen Kategorien eine neutrale Bewertung.