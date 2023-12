Baloise HoldingADR Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Das Anleger-Sentiment rund um die Baloise-Aktie war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An sechs Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an zwei Tagen die Stimmung etwas negativer war. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert, was dazu geführt hat, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

In Bezug auf die Dividende weist Baloise derzeit eine Dividendenrendite von 5,78 Prozent auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 4,12 Prozent. Im Vergleich zur "Versicherung"-Branche liegt die Differenz sogar bei +1, was der Aktie eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie einbringt.

Die technische Analyse betrachtet den Relative Strength-Index (RSI) für Aktien, der das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf misst. Mit einem RSI-Wert von 62,07 wird die Baloise-Aktie weder als überkauft noch als -verkauft eingestuft, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch bei einer Ausweitung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 49, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Einstufung auf Basis des RSI.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung und Einschätzungen zu Aktien beeinflussen. Bei Baloise wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionsintensität führt. Zudem war die Rate der Stimmungsänderung eher negativ, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Ergebnis im langfristigen Stimmungsbild führt.

Insgesamt erhält die Baloise-Aktie also eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf das Anleger-Sentiment und die Dividende, während der RSI neutral eingestuft wird. Jedoch zeigt das langfristige Stimmungsbild eine eher negative Tendenz, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.