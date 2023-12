Baloise HoldingADR Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Die Baloise-Aktie durchläuft eine Phase der Neutralität, basierend auf der technischen Analyse des gleitenden Durchschnitts. Der Schlusskurs des Wertpapiers in den letzten 200 Handelstagen liegt bei 137,19 CHF, während der jüngste Schlusskurs bei 132,3 CHF fast auf dem gleichen Niveau liegt. Dies ergibt eine Bewertung als "Neutral". Eine ähnliche Bewertung ergibt sich, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet. Auch hier liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Auf fundamentalen Basis wird die Baloise-Aktie als unterbewertet angesehen, verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt im Versicherungssektor. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,72 liegt der Abstand zum Branchen-KGV bei 26 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" zeigt die Baloise-Aktie eine Rendite von -3,48 Prozent, was mehr als 11 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Versicherung"-Branche in den vergangenen 12 Monaten (11,83 Prozent) liegt die Baloise deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength Index (RSI) auf. Der aktuelle RSI-Wert von 62,07 lässt auf eine neutrale Einstufung schließen. Eine Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 49. Insgesamt ergibt sich somit für die RSI eine Einstufung als "Neutral".