Baloise HoldingADR Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Die Baloise-Aktie hat in den letzten Tagen einige Veränderungen erfahren. Der gleitende Durchschnittskurs beläuft sich auf 136,11 CHF, während der aktuelle Kurs bei 130 CHF liegt. Dies entspricht einer Distanz zum GD200 von -4,49 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 131,56 CHF, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment für die Baloise-Aktie ist derzeit eher negativ. In den sozialen Medien wurden vorwiegend negative Meinungen veröffentlicht, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Im Branchenvergleich hat die Baloise-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 0,12 Prozent erzielt, was 8,88 Prozent unter dem Durchschnitt im Finanzsektor liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Versicherung" liegt die Rendite der Baloise-Aktie mit 10,77 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Baloise-Aktie derzeit überkauft ist, was zu einer weiteren schlechten Bewertung führt. Der RSI25 zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Baloise-Aktie daher eine schlechte Bewertung für diesen Punkt der Analyse.