Baloise HoldingADR Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Die Baloise-Aktie wird derzeit technisch analysiert und erhält auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses eine "Gut"-Bewertung. Der GD200 des Wertes liegt bei 135,14 CHF, was bedeutet, dass der Aktienkurs von 143,3 CHF um +6,04 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Ebenso ergibt sich auf Basis der vergangenen 50 Tage ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 135,05 CHF, was einer Abweichung von +6,11 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie somit als "Gut"-Wert eingestuft.

Auch aus fundamentaler Sicht erhält die Baloise-Aktie eine positive Bewertung. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 13,88, was 26 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Versicherungsbranche (18,72). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut".

In Bezug auf die Dividende schüttet Baloise nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt (5,17 % gegenüber 6,02 %), weshalb die Dividendenpolitik der Aktie als "Neutral" eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da in den sozialen Medien vor allem und mehrheitlich positive Meinungen zur Baloise-Aktie veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Baloise, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Baloise-Aktie also sowohl technisch als auch fundamental eine positive Einschätzung und wird von den Anlegern positiv bewertet.