Baloise HoldingADR Aktie: Finger Weg!

Baloise wird anhand verschiedener Kennzahlen analysiert und bewertet. Die fundamentale Analyse ergibt, dass die Aktie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt unterbewertet ist, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 12,81 liegt, während das Branchen-KGV bei 16,74 liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Baloise-Aktie genauer unter die Lupe genommen. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 72,5, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 hingegen liegt bei 65,29, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und wird daher als "Neutral" eingestuft. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf den Relative Strength Index.

Das Anleger-Sentiment für die Baloise-Aktie ist ebenfalls negativ, da in den sozialen Medien hauptsächlich negative Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vor allem mit den negativen Themen rund um Baloise. Dies führt insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

In Bezug auf die Dividende weist Baloise derzeit eine Dividendenrendite von 5,78 % auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 4,14 %. Dies führt zu einer positiven Bewertung ("Gut") bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Baloise-Aktie, wobei die fundamentale Analyse und die Dividendenrendite positiv sind, während der Relative Strength Index und das Anleger-Sentiment eher negativ ausfallen. Anleger sollten diese Informationen bei ihrer Investmententscheidung berücksichtigen.