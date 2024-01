Baloise HoldingADR Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Baloise liegt bei 12,81 und ist damit unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Dies bedeutet, dass die Aktie auf den ersten Blick preisgünstiger erscheint. Im Vergleich zur durchschnittlichen KGV der Branche "Versicherung" von 16 beträgt der Abstand aktuell 23 Prozent. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält daher auf der Grundlage fundamentaler Kriterien eine positive Bewertung.

Die Dividendenrendite für Baloise beträgt 5,78 Prozent bezogen auf das Kursniveau, was 1,55 Prozent über dem Mittelwert (4,23) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Baloise eine positive Bewertung von unseren Analysten.

Die Anleger-Stimmung bei Baloise ist insgesamt eher neutral, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen Tagen standen jedoch überwiegend negative Themen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt negativen Einschätzung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Baloise liegt bei 62, was auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 45,57 und bestätigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Gesamteinschätzung für Baloise.