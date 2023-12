Baloise- Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Die Einschätzung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Analysten haben Baloise auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden jedoch vor allem positive Themen rund um Baloise in den sozialen Medien diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Bewertung "Gut".

Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Für einen Zeitraum von 7 Tagen beträgt der RSI von Baloise 50, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 43,6, wodurch eine Einstufung als "Neutral" für 25 Tage resultiert. Insgesamt führt dies zu einem Rating "Neutral".

Ein weiterer weicher Faktor bei der Einschätzung einer Aktie ist die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In Bezug auf Baloise hat die Diskussionsintensität in den letzten Monaten nur wenige Aktivitäten gezeigt, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Baloise daher als "Schlecht" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Baloise liegt derzeit bei 12, was bedeutet, dass die Börse 12,81 Euro für jeden Euro Gewinn von Baloise zahlt. Dies ist 26 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 17. Aufgrund des unterbewerteten Status wird der Titel daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.