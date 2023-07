Baloise- Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Für die Aktie Baloise stehen per 10.07.2023, 21:23 Uhr 129.7 CHF an der Heimatbörse SIX Swiss Ex zu Buche. Baloise zählt zum Segment "Mehrspartenversicherung".

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Baloise zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da deutlich weniger Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Sell"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, es ließ sich eine negative Änderung identifizieren. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine "Sell"-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Sell"-Einstufung.

2. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Baloise beläuft sich mittlerweile auf 141,9 CHF. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 129,7 CHF erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -8,6 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 139,27 CHF. Somit ist die Aktie mit -6,87 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Sell". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Sell".

3. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 5,64 Prozent liegt Baloise 1,43 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Versicherung" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 4,21. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein lukratives Investment und erhält von der Redaktion eine "Buy"-Bewertung.