Baloise- Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Der Vergleich des Aktienkurses von Baloise mit dem Durchschnitt der Finanzbranche zeigt eine Rendite von -3,48 Prozent, was mehr als 11 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche Rendite der Versicherungsbranche in den letzten 12 Monaten beträgt 11,83 Prozent, wobei Baloise mit 15,32 Prozent erneut deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Baloise diskutiert. An sechs Tagen dominierten positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen die positiven Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) von Baloise derzeit bei 62,07 liegt, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 49 deutet darauf hin, dass die Aktie als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung von "Neutral" für die RSI.

In Bezug auf die Dividende weist Baloise eine Dividendenrendite von 5,78 Prozent auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 4,12 Prozent. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Baloise-Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.