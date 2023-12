Baloise- Aktie: Ist das wirklich wahr?

Die Baloise-Aktie wird derzeit neutral bewertet, basierend auf der technischen Analyse des Relative Strength Index (RSI). Mit einem RSI-Wert von 52,38 für einen Zeitraum von 7 Tagen wird die Aktie als weder überkauft noch -verkauft eingestuft. Auch wenn der RSI auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich ein Wert von 45, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hinweist.

Im Vergleich zur "Versicherung"-Branche hat die Baloise-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -12,13 Prozent gezeigt, während die Branche insgesamt um 12,25 Prozent gestiegen ist. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Performance der Baloise-Aktie mit 7,6 Prozent unter dem Durchschnittswert von 7,72 Prozent. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating im Branchenvergleich.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend neutral gegenüber Baloise, wobei es drei positive und ein negatives Signal gab. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls vornehmlich neutral, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Fundamental betrachtet weist die Baloise-Aktie ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 17,21 als unterbewertet gilt. Basierend auf fundamentalen Kriterien erhält die Baloise-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.