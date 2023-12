Baloise- Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Die Baloise-Aktie wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 12,72 niedriger ist als das Branchen-KGV von 17,18. Daher wird die Aktie auf fundamentaler Basis als "Gut" bewertet.

Im Bereich der Aktienkursentwicklung liegt Baloise im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor bei einer Rendite von -3,48 Prozent mehr als 11 Prozent darunter. Die "Versicherung"-Branche verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von 11,83 Prozent, wobei Baloise mit 15,32 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende weist Baloise eine aktuelle Dividendenrendite von 5,78 Prozent auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 4,12 Prozent. Somit erhält die Baloise-Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten auf eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine negative Stimmungsänderung in Bezug auf die Baloise-Aktie hin. Daher wird das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" bewertet.