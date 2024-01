Baloise- Aktie: Es gibt was neues!

Weitere Suchergebnisse zu "SKY Harbour Group":

Die Baloise-Aktie zeigt eine Dividendenrendite von 5,78 %, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 4,14 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In der technischen Analyse erreicht der gleitende Durchschnittskurs der Baloise 136,11 CHF, während der aktuelle Kurs bei 130 CHF liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -4,49 %, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 131,56 CHF, was einer Distanz von -1,19 % entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Aktie somit die Gesamtnote "Neutral".

Das Anleger-Sentiment zeigt vorwiegend negative Meinungen in den sozialen Medien, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionen in den letzten Tagen und die Stimmungsänderung der Anleger im vergangenen Monat werden jedoch positiv bewertet und führen zu einem "Gut"-Rating.

Zusammenfassend erhält die Baloise-Aktie eine Bewertung als "Gut" bezüglich der Dividende, eine Gesamtbewertung als "Neutral" in der technischen Analyse und eine Bewertung als "Schlecht" im Anleger-Sentiment.