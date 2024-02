Baloise- Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Die Stimmung unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An 11 Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde auch verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Baloise gesprochen. Als Ergebnis bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite von Baloise mit 0,12 Prozent um mehr als 6 Prozent darunter. Die Versicherungsbranche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 7,2 Prozent. Auch hier liegt Baloise mit 7,09 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Auf dieser Basis ist Baloise mit einem Wert von 12,81 deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt in der Versicherungsbranche und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 20,63, was einen Abstand von 38 Prozent darstellt. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 135,12 CHF für den Schlusskurs der Baloise-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 143,2 CHF (+5,98 Prozent Unterschied), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wurde analysiert, und hier lag der letzte Schlusskurs mit 134,85 CHF ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+6,19 Prozent Abweichung). Somit erhält die Baloise-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird Baloise für die einfache Charttechnik mit einer "Gut"-Bewertung versehen.