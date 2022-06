Baloise-Aktie: 23. Kunstpreis an der Art Basel 2022 verliehen!

Der Preis ist mit CHF 30'000.- dotiert und wird im Rahmen des Statements-Bereichs der Art Basel von einer international besetzten Jury überreicht. Der Preis beinhaltet den Ankauf von Werken der Preisträgerinnen durch die Baloise, die als Schenkung an zwei bedeutende Museen in Europa gehen: das MMK Frankfurt und das MUDAM, Luxemburg. Der Jury gehören in diesem Jahr an Karola Kraus,… Hier weiterlesen