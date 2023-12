Bally's Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Die Aktie von Bally's wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen bewertet. Dabei gab es 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Bewertungen, was zu einer langfristigen Einstufung als "Neutral" führt. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie beträgt 20 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 38,99 Prozent entspricht. Dies wird als "Gut" bewertet, was zu einer Gesamteinschätzung der Aktie als "Gut" führt.

Die Meinung der privaten Anleger in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen eher neutral, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert diskutiert wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Bally's derzeit als überverkauft eingestuft wird, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Daher wird die Aktie in diesem Punkt als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Bally's eher schwach und unverändert sind. Dadurch wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also aus den verschiedenen Bewertungskriterien eine Mischung aus neutralen und positiven Einschätzungen für die Aktie von Bally's.