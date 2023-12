Bally's Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Bei Bally's hat sich in den letzten Wochen kein signifikanter Wandel in der Stimmung und im Buzz bemerkbar gemacht. Eine Veränderung des Stimmungsbildes tritt auf, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Analyse bilden, eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen aufweist. Da keine Auffälligkeiten im Bezug auf Bally's festgestellt wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine erhöhte Aufmerksamkeit über das Unternehmen in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge festgestellt. Dies wird mit einer "Gut"-Bewertung honoriert. Insgesamt erhält Bally's daher in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt sich in den sozialen Medien folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Bally's eingestellt. Es gab insgesamt ein positiven und zwei negative Tage, während an acht Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren dagegen hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Bally's daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Bally's-Aktie voraussichtlich die Einschätzung "Neutral" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Bally's vor. Das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie liegt bei 20 USD, was einer erwarteten Performance von 43,78 Prozent entspricht. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Gut". Insgesamt ergibt sich daher für die gesamte Analysteneinschätzung eine Bewertung von "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei Bally's wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 32,48 Punkten, was darauf hinweist, dass Bally's weder überkauft noch überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und liegt ebenfalls im neutralen Bereich (Wert: 36,7). Somit bekommt die Aktie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung. Zusammen ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für das Bally's-Wertpapier in diesem Abschnitt.