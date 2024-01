Bally's Aktie: War die Aufregung umsonst?

Bei Bally's hat sich in den letzten Wochen das Stimmungsbild nicht wesentlich verändert. Dies bedeutet, dass es keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gibt, die als Grundlage für diese Auswertung dienen. Daher wird das Kriterium der Stimmung mit "Neutral" bewertet. Allerdings gab es eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Einschätzungen zu Bally's abgegeben, was im Durchschnitt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel für die Aktie beträgt 20 USD, was einem Potenzial von 65,84 Prozent entspricht. Aus Sicht der Analysten erhält die Bally's-Aktie somit insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen mehrheitlich negativ, wobei an vier Tagen positive Themen dominierten und an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen hat sich die Diskussion jedoch verstärkt auf positive Themen konzentriert, was zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Bally's-Aktie mit einem Wert von 88,08 als überkauft betrachtet wird, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 47, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie eine Einstufung als "Schlecht" vergeben.