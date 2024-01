Bally's Aktie: So geht’s nicht weiter!

Die Analysteneinschätzung für Bally's fällt insgesamt neutral aus, da es keine schlechten Bewertungen gibt und das Kursziel der Analysten bei durchschnittlich 20 USD liegt. Dies würde einer Kursentwicklung von 76,06 Prozent entsprechen, da der aktuelle Kurs bei 11,36 USD liegt. Daher erhält die Aktie das Rating "Gut" basierend auf der Analystenuntersuchung.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. Positive Themen standen in den letzten Tagen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt guten Einschätzung der Anleger-Stimmung führt.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs von 11,36 USD als "Schlecht"-Signal bewertet, da er um 20,06 Prozent unter dem GD200 liegt. Auch der GD50 weist mit einem Kurs von 11,96 USD ein "Schlecht"-Signal auf, da der Abstand -5,02 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Bally's-Aktie als "Schlecht" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie zeigen ebenfalls negative Signale. Die Diskussionsintensität war unterdurchschnittlich und die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.