Bally's Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Die Analysteneinschätzung für Bally's lautet insgesamt "Neutral", da es keine schlechten Bewertungen gibt und das durchschnittliche Kursziel der Analysten bei 20 USD liegt, was einem potenziellen Anstieg des Aktienkurses um 36,71 Prozent entspricht.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Bally's-Aktie zeigt, dass das Wertpapier sowohl über die letzten 7 Tage als auch über die letzten 25 Handelstage überverkauft ist. Daher erhält es ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse ist die Bally's-Aktie derzeit 36,35 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristig positiven Einschätzung. Auf der anderen Seite ist die Aktie in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage neutral eingestuft.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Bally's in den letzten Wochen kaum verändert. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig. Daher wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.