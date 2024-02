Bally's Aktie: Alles völlig egal!

Das Anleger-Sentiment für Bally's zeigt sich in den sozialen Medien besonders positiv. In den letzten zwei Wochen dominierten positive Diskussionen an 11 Tagen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch aktuell sind überwiegend positive Themen zu beobachten, wodurch die Aktie eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Der Relative Strength-Index gibt für Bally's eine neutrale Bewertung aus. Sowohl der RSI7-Wert von 41,53 als auch der RSI25-Wert von 51,92 ordnen die Aktie in die Kategorie "Neutral" ein.

Die Kommunikation über Bally's in den sozialen Medien zeigt keine eindeutige Veränderung in den letzten Wochen und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Aktie erhält jedoch ein "Schlecht"-Rating aufgrund der abnehmenden Aufmerksamkeit der Anleger in den Diskussionen.

Die technische Analyse der Bally's-Aktie ergibt ebenfalls ein "Schlecht"-Rating, da der aktuelle Kurs deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 und 50 Handelstage liegt.

Insgesamt zeigt sich, dass das Anleger-Sentiment positiv ist, während die technische Analyse und die Aufmerksamkeit der Anleger auf die Aktie eher negativ ausfallen. Dies führt zu einer gemischten Bewertung der Bally's-Aktie.