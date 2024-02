Ballston SPA Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Investoren: Die Bewertung von Aktienkursen erfolgt nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung. Unsere Analysten haben sich Ballston Spa auf sozialen Plattformen angesehen und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Ballston Spa in den sozialen Medien aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Bewertung "Gut".

Im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche hat Ballston Spa in den letzten 12 Monaten eine Performance von 31,57 Prozent erzielt. Im Durchschnitt sind ähnliche Aktien um -2,36 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Ballston Spa im Branchenvergleich um +33,93 Prozent outperformed hat. Im "Finanzen"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 2,99 Prozent im letzten Jahr, wobei Ballston Spa um 28,58 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält Ballston Spa in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Auch hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum ergibt sich ein neutraler Wert. Die Aktie hat eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI), ein Signal der technischen Analyse, bezieht sich auf die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI der Ballston Spa liegt bei 50 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt mit einem Wert von 0 eine "Gut"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Gut" für Ballston Spa.

