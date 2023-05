Ballard Power weniger Verlust als erwartet. Aber bei den Umsätzen ist viel Luft nach oben. Jahresziele bestätigt.

Ballard Power konnte wenigstens den Verlust im Q1 geringer ausweisen als erwartet worden war. Aber die Umsätze blieben weit hinter den Erwartungen. Ordereingang wenigstens höher als der Umsatz, aber auch hier Luft nach oben. Dennoch bestätigte Andy MacEwen wenigstens die Prognose für 2023.Dienstag waren Plug Power, Nikola und Bloom Energy an der Reihe Während NIKOLA nur leicht die Umsatzerwartungen verfehlte und aus dem Europa-Geschäft mit IVECO ausstieg, machte Plug Power Verluste weit über den Erwartungen. Und Bloom lieferte mehr Umsatz als erwartet, abe rauch mehr vVerluste – ein eher gemischtes Bild beim einzigen Wasserstoffwert, der ebreits Break-Even war. Insgesamt schlechte Vorgaben und auch Balard konnte den Karren „nicht rumreissen“. Bleibt dabei: Den wasserstoffwerten fehlen positive Nachrichten, grosse Aufträge, wie sie – laut Plug Power – kurzfristig kommen können. Bis dahin können sich die Anleger wenigstens bei Ballard über geringere Verluste freuen:

Ballard Power – wieder nicht zufriedengestellt.

Bereits jetzt ist Ballard Power bei den „Bussen“ weltweit in der Position als Marktführer. Andere Märkte versucht man bereits zu besetzen, bevor sie „gross“ werden, wenn sie im Entstehen sind : wasserstoffbetriebene Lokomotiven, Brennstoffzellen für die Schifffahrt, „normale LKW’s“ und dazu noch Spezialfahrzeuge für den Minensektor.

Weiterer Zielmarkt ist die stationäre Energieerzeugung mittels Wasserstoff, der in Ballard Power’s Brennstoffzellen wieder zu Elektrizität wird – eingesetzt auf Baustellen, Ladestationen für E-Mobilität und in Rechenzentren. Und vor wenigen Tagen meldete Ballard Power einen Auftrag über 36 Brennstoffzellensysteme für einen europäischen Kunden – Folgeauftrag und möglicherweise ein Durchbruch für die Kanadier.

Aber was bei Ballard Power und für die Kursentwicklung wohl wichtiger als der Status Quo ist, sind die Erwartungen der Anleger für die „nächsten Jahre“ …

Bei Vorlage der 2022er Zahlen legte CEO Andy MacEwen sich fest, “In 2023, we believe we are well positioned to compete and grow in an increasingly exciting market. We continue to prudently manage our balance sheet as we execute on our planned investments in technology and products, advanced manufacturing, product cost reduction, our local-for-local manufacturing strategy, and providing an outstanding customer experience.”

Selbstbewust sieht sich Ballard Power als Technologieführer. Oder in anderen Worten.

„ We are recognized as a world leader in proton exchange membrane (“PEM”) fuel cell power system development and commercialization. “ („ Management’s Discussion and analysis first quarter 2023″. Ballard Power. Seite 4.) Auf 37 Seiten in einem ausführlichen und umfassenden „Ballard Power – Management’s Discussion and analysis first quarter 2023“ stellen CEO und der CFO vor, was Ballard erreicht hat, was man erreichen will und welche Risiken bestehen. LESENSWERT. Nach den enttäuschenden Umsätzen im Q4 – mit dem Lichtblick eines wachsenden Orderbacklogs –nun die Erwartunegn und dem, was Ballard liefern konnte:



Quartals-Umsatz erwartet 19,16 Mio USD (Vorjahr 21 Mio USD). – erreicht: 13.3 Mio USD. Eine klare Zielverfehlung.



„Our Fuel Cell Products and Services segment consists of the sale of PEM fuel cell products and services for a variety of applications including Heavy-Duty Mobility (consisting of bus, truck, rail, and marine applications), Stationary Power, and Emerging and Other Markets (consisting of material handling, off-road, and other applications). Revenues from the delivery of Services, including technology solutions, after sales services and training, are included in each of the respective markets.“

Durchschnittlich erwartetes EBIT Minus 31 Mio USD. – erreicht: Minus 43 Mio USD. Hohe Investitionen, Anlaufkosten und vorbereitung auf erwartete grössere Orders schlugen hier voll „durch“. Höher als erwartet, aber beim Verlust eine überuas positive Überraschung:



Erwartung Konzern-Verluste 38 Mio USD . – erreicht: Minus 33,9 Mio USD (verbessert gegenüber EBIT durch Finance income von 10,01 Mio USD)



Daraus folgt ein erwartetes EPS von Minus -0,13 USD (im Vorjahr noch bei Minus 0,14 USD). – erreicht: Minus 0,11 USD klar besser als erwartet.



ORDERBACKLOG: Ballard erhielt im vierten Quartal neue Aufträge im Wert von etwa 52,2 Millionen US-Dollar und lieferte Aufträge im Wert von 20,5 Mio USD aus, was zu einem Auftragsbestand von etwa 133,4 Mio USD am Ende des vierten Quartals führte. Das Wachstum des Auftragsbestands wurde hauptsächlich durch gestiegene Aufträge aus Europa angetrieben, die nun etwa 64 % des gesamten Auftragsbestands ausmachen, verglichen mit etwa 38 % zum Ende des vierten Quartals 2021. Insbesondere ist der Auftragsbestand von Power Products zum vierten Quartal 2022 mehr als doppelt so hoch wie im 4. Quartal 2021 und ist auch gegenüber dem Ende des 3. Quartals 2022 um fast 60 % gestiegen. STAND 31.03.2023: Orderbacklog erreicht 137,7 Mio USD zum 31.03.2023, Ordereingänge im Q1/23 erreichten 17,6 Mio USD. Wesentlcih wneiger als in dem Ausnahmequartal Q4/22.



„Our first quarter revenue of $13.3 million and new order intake of $17.6 million are consistent with our full-year 2023 plan,“ sagte Randy MacEwen, President and CEO. „With an increasingly positive policy landscape, we see growing customer interest in our core mobility markets of bus, truck, rail, and marine in Europe and North America. We believe our $137.7 million Order Backlog reflects continued customer platform wins, including a record Power Products Order Backlog that has doubled from one year ago and now exceeds $100 million. This positions us for a busy second half of 2023, where we expect second half revenue to be approximately 70% of our annual total, and an exciting set-up for 2024.“

Die Quartalszahlen sind kein Selbstläufer. Aber wenigstens die Newslage hellt sich bei Ballard Power auf. Aber ob das für bessere Kurse reicht? Und Abwarten bis die neuen Verträge, neuen Leuchtturmprojekte sich in Umsätzen niederschlagen? Oder ist jetzt die Chance da, sich an einem zukünftigen Wasserstoffplayer teilzuhaben…



Ballard Powers Planungen für 2023 gemäss „Q1-analysis and discussion". Im Einklang mit der bisherigen Praxis des Unternehmens und im Hinblick auf das frühe Stadium der Wasserstoffindustrie gebe man keine konkreten Umsatz- oder Nettogewinnangaben bzw. (Verlust-)Prognose für 2023. Im Jahr 2023 setze Ballard Power seinen Plan fort, mit Investitionen für die erwarteten höheren Umsätze gemäss einer antizipierten hohen Wasserstoff-Wachstumskurve in Vorlage zu gehen. Dazu gehöre die Erweiterung des Produktangebots und der Kapazitäten in der gesamten Wertschöpfungskette und entsprechenden Investitionen in die Fertigung. Unter diesen Prämissen stellt Ballard Power seinen Ausblick für 2023 vor:

Gesamtbetriebskosten: Man rechne weiterhin mit Betriebskosten für das Geschäftsjahr 2023 zwischen 135 und Mio USD liegen (einschließlich) der 37,5 Mio USD im ersten Quartal 2023; im Vergleich zu 145,8 Mio USD im Geschäftsjahr2022. Gründe: Im Vorgriff auf zukünftige Nachfrage werde man weiterhin in Forschung und Produktentwicklung investieren. Und das für doe identifizierten Zielmärkte: Bus, LKW, Schiene, Schifffahrt und stationäre Energieversorgung.

Kapitalausgaben/Investitionen: Ballard erwarte weiterhin ein Sachinvestitionen (d. h. Zugänge zu Sachanlagen, Investitionen in Sonstiges und immaterielle Vermögenswerte) für das Geschäftsjahr 2023 zwischen 40 und 60 Mio USD (einschließlich der 11,6 Mio USD im ersten Quartal 2023 angefallen; im Vergleich zu 34,5 Mio USD im Geschäftsjahr2022). Schwerpunkte in 2023:Erweiterung der Test- und Prototyping-Kapazitäten, einschließlich neuer moderner Teststationsausrüstung und Sanierung vorhandener Test-Ausrüstung in Kanada, fortschrittliche Fertigungsausrüstung in Kanada. Und dazu gehört auch die Investition in Schanghai, China. Über einen Zeitraum von drei Jahren sollen 130 Mio USD in eine neue MEA-Produktionsanlage und ein Forschungs- und Entwicklungszentrum investiert werden.



