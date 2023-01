Ballard Power: Das sagt UBS über den Truck-Deal in Indien

Die Ballard-Power-Aktie (WKN:A0RENB) marschiert weiter: Seit Jahresbeginn ist der Wasserstoff-Titel an der Nasdaq bereits um knapp +40% auf 6,11 US$ hochgeklettert. Unter der Woche hat das Unternehmen einen Auftrag von einem indischen Konglomerat erhalten, dass in den nächsten 10 Jahren 50 Milliarden US$ in grünen Wasserstoff investieren will. Nun hat die Schweizer Großbank UBS den neuen Deal bewertet.

Ballard Power Systems mit Sitz in Burnaby bei Vancouver, Kanada ist ein Hersteller ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.