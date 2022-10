Ballard Power’s Kunde Solaris erhält grösseren Auftrag für H2-Busse aus Posen. Auftrag auch für die Kanadier…

Denn durchschnittlich wurde ein Verlust im Q2 von -0,159 CAD je Aktie erwartet. Und es hatten 15 Analysten dazu eine Schätzung abgegeben. DANN MELDETE BALLARD ein EPS von – 0,19 USD (ca. -0,24 CAD). Schon eine kräftige Überschreitung der erwarteten Verluste. Weiterhin wurde durchschnittlich – eine mehr oder weniger Stagnation der Umsätze bei 32 Mio CAD gegenüber den 31 Mio CAD im Q2/21 erwartet. Hierzu äusserten sich 19 Analysten. UND BALLARD MELDETE einen Umsatz von 20,9 USD – 26,8 Mio CAD.



Und dazu kommt noch ein negativer Ausblick für die weitere Entwicklung dieses Jahres. Ballard wurde vorsichtige. Und reduzierte sogar seine Investitionspläne für 2022. Dabei ein CEO, der in Zukunft macht – Randy MacEwen, President und CEO von Ballard Power:“We continue to see policy momentum across the globe to support our vision of decreasing our planet’s emissions. We believe our product offering will make a meaningful impact on the energy transition by enabling our customers with zero emission solutions. This vision is at the forefront of our continued innovation and investment in our business and product offering”,

Viel Vision – aber Gegenwart und nahe Zukunft scheinen trist.

Und MacEwen bemerkte seinerzeit. “In the second quarter, our revenue was $20.9 million, and we secured new orders totaling $12.3 million, driven primarily by stationary power generation and repeat bus customers. We saw continued gross margin compression in the quarter and anticipate continued pressure throughout 2022, but we are confident in our plan to expand margins in the mid- to long-term as we transition to commercial scale production. We ended the quarter with a strong cash balance of $1 billion, which continues to support our technology development programs and other strategic growth initiatives.”

“Given the challenging macro-economic outlook, we have decreased our planned investments in 2022. As a result, we are revising our total operating expense and capital expenditure guidance downwards from $140 to $160 million to $130 to $150 million, and $40 to $60 million to $30 to $50 million, respectively,” äussert. MacEwen. “Notwithstanding the current macro-economic context, we remain confident on the long-term opportunities for hydrogen and fuel cells. We see converging trends driving the energy transition, including net-zero ambitions, low-cost renewable energy, and energy security. At Ballard, we are well positioned with leading fuel cell technology, strong customer and partner relationships, and a solid balance sheet.”

Wenigstens die Newslage hellt sich bei Ballard Power auf. Aber ob das in der derzeitigen Börsenlage reicht? Denn es sind schwere Zeiten für Growth-Werte. Gerade bei steigenden Zinsen und abnehmender Risikoneigung der Anleger. Und Abwarten bis die neuen Verträge sich in Umsätzen niederschlagen? Oder ist jetzt die Chance da sich an einem zukünftigen Wasserstoffplayer teilzuhaben…

Zuletzt enttäuschten die 9-Monatszahlen von Nel und Plug Power musste seine Prognose für 2022 reduzieren. Ob es am 7.11.2022 bei Ballard Power besser laufen wird? Wir werden darüber berichten. Die Erwartungen sind nicht zu hoch – sollten aber nicth enttäuscht werden…