Ballard Power’s Kunde Solaris Bus mit Grossauftrag aus Güstrow – 52 H2-Busse mit Ballard Brennstoffzellen

Ballard Power setzt auf Mobilitätslösungen mittles Wasserstoff. Bereits jetzt ist man bei den „Bussen“ weltweit in der Position als Marktführer. Andere Märkte versucht man bereits zu besetzen, bevor sie „gross“ werden, wenn sie im Entstehen sind : wasserstoffbetriebene Lokomotiven, Brennstoffzellen für die Schifffahrt,„normale LKW’s“ und dazu noch Spezialfahrzeuge für den Minensektor. Und die Marktführerschaft bei Wasserstoffbussen sollte sich immer mehr in steigenden Auftragsvolumina niederschlagen. Gerade in den bisherigen Ballard-Hauptmärkten USA und EU sollten der Inflation Reduction Act bzw. das REPowerEU-Programm auch im Personenverkehr auf der Strasse zu steigenden Absatzzahlen führen. Einen Vorgeschmack auf grössere Stückzahlen je Einzelauftrag lieferte diese Woche die polnische Solaris:

Güstrow bestellt 52 Wasserstoff-Busse, davon 5 Gelenkbusse. Insgesamt 3.290 KW Brennstoffzellenleistung. Von Ballard Power.

Solaris Bus & Coach hat am 20.April einen Rekordauftrag für die Lieferung von Wasserstoffbussen erhalten. Und Auftraggeber ist das deutsche Verkehrsunternehmen Rebus Regionalbus aus Güstrow, das den öffentlichen Personennahverkehr in der Region Rostock betreibt. Insgesamt 52 Wasserstoffbusse wird Solaris liefern, davon 47 12-Meter-Fahrzeuge und fünf Gelenkbusse – Lieferung soll bis Ende 2024 abgeschlossen sein.

„Solaris has the widest range of zero-emission vehicles of any manufacturer in Europe. This, combined with our years of experience, provides great support for our customers in the process of transitioning to zero-emission public transportation. We believe that the future of this transformation lies in the synergy of different technologies. In this particular case, it was hydrogen that proved to be the best possible solution. I’m glad that Solaris hydrogen buses will soon become a symbol of sustainable mobility in the Rostock region.“, sagte Javier Iriarte, CEO von Solaris Bus & Coach.

70 kW Brennstoffzellen in der 12-Meter-Version und 100 kW im Gelenkbus.

Die Wasserstoff-Solaris-Busse werden mit einer Solaris High Power-Traktionsbatterie ausgestattet, deren Aufgabe es sein wird, die Brennstoffzelle in Momenten des Spitzenstrombedarfs zu unterstützen. Die Antriebseinheit der Fahrzeuge wird ein elektrischer Zentralmotor mit einer Leistung von (jeweils) 160 und 240 kW sein. Neben den neuen Bussen werden zwei Wasserstofftankstellen an zwei Betriebshöfen in Güstrow und Bad Doberan errichtet. Ziel des Carriers ist es, den öffentlichen Nahverkehr auf Basis der Wasserstofftechnologie zu betreiben.

Güstrow stellt um – und es werden noch viele Gemeinden/Städte auf dem Decarbonisierungsweg, den die EU beschritten hat.

Solaris ist einer der europäischen Marktführer für E-Mobilitätslösungen. Das Wasserstoffangebot des Herstellers soll ein immer wichtigerer Teil seines Zero-Emission-Portfolios. Dabei stellt Solaris ein von Monat zu Monat wachsendes Interesse an der Technologie unter den europäischen Transportunternehmen fest. Bisher hat Solaris bereits mehr als 100 Wasserstoff-Urbino-Einheiten an Transportunternehmen aus Italien, Deutschland, den Niederlanden, Schweden und Polen geliefert. Weitere 100 Wasserstoffeinheiten befinden sich im Produktionsprozess. Die Gelenkversion des Solaris-Wasserstoffbusses, die ebenfalls bei Regionalbus Rostock bestellt wurde, ist das neueste Modell im Solaris-Portfolio. Der Urbino 18 Hydrogen kam im September 2022 auf den Markt.

Aber was bei Ballard Power und für die Kursentwicklung wohl wichtiger als der Status Quo ist, sind die Erwartungen der Anleger für die „nächsten Jahre“ …

Bei Vorlage der 2022er Zahlen legte CEO Andy MacEwen sich fest, “In 2023, we believe we are well positioned to compete and grow in an increasingly exciting market. We continue to prudently manage our balance sheet as we execute on our planned investments in technology and products, advanced manufacturing, product cost reduction, our local-for-local manufacturing strategy, and providing an outstanding customer experience.”

Nach den enttäuschenden Umsätzen im Q4 – mit dem Lichtblick eines wachsenden Orderbacklogs – wird es nun bei Vorlage der Q1-Zahlen spannend. Geplant sind diese für den 2. Mai. Aktuelle Analystenerwartungen für den Umsatz liegen bei – errreichbaren – 21 Mio USD und ein Verlust von Minus 40 Mio USD (Betriebsergebnis: Minus 31 Mio USD

Und wenigstens die Newslage hellt sich bei Ballard Power auf. Aber ob das für bessere Kurse reicht? Und Abwarten bis die neuen Verträge, neuen Leuchtturmprojekte sich in Umsätzen niederschlagen? Oder ist jetzt die Chance da, sich an einem zukünftigen Wasserstoffplayer teilzuhaben…





