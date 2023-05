Ballard Power’s Durchbruch in Europa für stationäre Energieerzeugung gelungen? Folgeauftrag.

Ballard Power setzt auf Mobilitätslösungen mittels Wasserstoff. Bereits jetzt ist man bei den „Bussen“ weltweit in der Position als Marktführer. Andere Märkte versucht man bereits zu besetzen, bevor sie „gross“ werden, wenn sie im Entstehen sind : wasserstoffbetriebene Lokomotiven, Brennstoffzellen für die Schifffahrt,„normale LKW’s“ und dazu noch Spezialfahrzeuge für den Minensektor. Und die stationäre Energieerzeugung mittels Wasserstoff, der in Ballard Power’s Brennstoffzellen wieder zu Elektrizität wird – eingesetzt auf Baustellen, Ladestationen für E-Mobilität und in Rechenzentren. Und ebenso wie NIKOLA gestern die ACTEXPO dazu nutzte, zwei grössere LKW-Verkäufe dem Kapitalmarkt mitzuteilen. Genau so agierten die Kanadier und nutzten die Aufmerksamkeit der Fachpresse für einen Folgeauftrag, der das Volumen des Erstauftrags verdreifacht und somit wohl als Durchbruch gesehen werden kann.

36 Brennstoffzellensysteme gehen von Ballard Power nach Europa.

Ballard Power Systems gab gestern einen Auftrag über 3,6 Megawatt (MW) Brennstoffzellensysteme von einem europäischen Anbieter sauberer Energielösungen für kritische stationäre Energieanwendungen bekannt. Und die Kanadier erwarten, 2023 und 2024 insgesamt 36 x 100-kW-Systeme zu liefern. Die Brennstoffzellensysteme von Ballard sollen in stationäre Stromaggregate integriert werden. Heirmit wird emissionsfreier Strom für eine Reihe von Anwendungen erzeugt, darunter Baustellen, Ladestationen für Elektrofahrzeuge und Rechenzentren.

Dieser Auftrag stellt eine Weiterentwicklung der Beziehung zwischen Ballard und seinem Kunden nach der erfolgreichen Einführung von stationären Antriebseinheiten dar, die mit Ballard-Brennstoffzellen betrieben werden. Vor dieser neuen Bestellung hatte Ballard seinen Kunden mit ungefähr 1,2 MW Brennstoffzellen beliefert. „Wir sehen ein wachsendes Marktinteresse an emissionsfreier kritischer Stromerzeugung für netzunabhängige Anwendungen und Anwendungen, bei denen Netzüberlastung die Netzverfügbarkeit unzuverlässig macht“, sagte David Mucciacciaro, Chief Commercial Officer von Ballard. „Der Ersatz herkömmlicher Dieselgeneratoren durch eine emissionsfreie Alternative erfordert kreative Lösungen. Brennstoffzellenbasierte Stromgeneratoren bieten eine hohe Zuverlässigkeit und lange Laufzeit, während sie gleichzeitig die CO2-Emissionen reduzieren und die lokale Luftqualität und den Lärmpegel verbessern.“

Aber was bei Ballard Power und für die Kursentwicklung wohl wichtiger als der Status Quo ist, sind die Erwartungen der Anleger für die „nächsten Jahre“ …

Bei Vorlage der 2022er Zahlen legte CEO Andy MacEwen sich fest, “In 2023, we believe we are well positioned to compete and grow in an increasingly exciting market. We continue to prudently manage our balance sheet as we execute on our planned investments in technology and products, advanced manufacturing, product cost reduction, our local-for-local manufacturing strategy, and providing an outstanding customer experience.”

Nach den enttäuschenden Umsätzen im Q4 – mit dem Lichtblick eines wachsenden Orderbacklogs – wird es nun bei Vorlage der Q1-Zahlen spannend. Und jetzt konkret mitgeteilt: Zahlen kommen am 10. Mai – Conference Call 8 Uhr Morgens Pacific Time. Dazu leigen die aktuellen Analystenerwartungen für den Umsatz bei – errreichbaren – 21 Mio USD und einem Verlust von Minus 40 Mio USD (Betriebsergebnis: Minus 31 Mio USD)

Und wenigstens die Newslage hellt sich bei Ballard Power auf. Aber ob das für bessere Kurse reicht? Und Abwarten bis die neuen Verträge, neuen Leuchtturmprojekte sich in Umsätzen niederschlagen? Oder ist jetzt die Chance da, sich an einem zukünftigen Wasserstoffplayer teilzuhaben…





