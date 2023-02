Ballard Power’s Brennstoffzellen – „Green Deal“ der EU fordert emissionsfreie Stadtbusse bis 2030. Passend: 12 Solaris H2-Busse nach Aschaffenburg.

Ballard Power setzt auf Mobilitätslösungen mittles Wasserstoff. Bereits jetzt ist man bei den „Bussen“ weltweit in der Position als Marktführerund versucht auch bei vervielfachter Nachfrage diesePosition „auf Sicht“ zu festigen. Und die EU-Kommission zeigte am 14.02.2023 Ballard Power, die diverse europäische Bushersteller exclusiv mit Brennstoffzellen versorgt, und den anderen Brennstoffzellenherstellern vielversprechende Perspektiven. Wrightbus, Solarisbus Alexander Dennis Ltd., van Hool – eine Auswahl der europäischen Bushersteller, die auf Ballard Powers Brennstoffzellen setzen. Und bevor es um den neuen Wasserstoffbusauftrag über 12 Stück aus Aschaffenburg geht, etwas zur EU-Kommission, die den Trend zu Wasserstoffbussen – und E-Bussen – noch beschleunigen wird:

Europäischer Grüner Deal: Kommission schlägt Null-Emissionsziel für neue Stadtbusse bis 2030 vor. Ballard Power ist Marktführer bei den H2-Bussen, mit Abstand.

Die Europäische Kommission hat am 13.02. klare CO 2 -Emissionsziele für neue schwere Nutzfahrzeuge vorgeschlagen, die ab 2030 gelten sollen. Die Ziele sollen dazu beitragen, die CO 2 -Emissionen aus dem Verkehrssektor zu verringern, denn auf Lastkraftwagen, Stadtbusse und Reisebusse entfallen rund 6 % der Gesamttreibhausgasemissionen in der EU und über 25 % der Treibhausgasemissionen aus dem Straßenverkehr allein. Dank dieser strengeren Emissionsnormen könnte dieses Segment des Straßenverkehrssektors zum Übergang zur emissionsfreien Mobilität und zu den Klima- und Null-Schadstoff-Zielen der EU beitragen.

Neben kräfitgen Emissionreduktionen für alle neuen schweren Nutzfahrzeuge ab 2030 mit 45% weniger Emissionen stufenweise bis zu 90% weniger in 2040 schlägt die Kommission außerdem vor, alle neuen Stadtbusse ab 2030 emissionsfrei zu machen. Und hier hat die Brennstoffzelle – je nach Anforderungen der Städte und Landkreise – gute Chancen, sich ihren Anteil zu sichern: Je „hügeliger“, je länger die Linien, desto besser die Brennstoffzelle. Dazu kommen bei der aktuellen H2-Preisentwicklung die schnellere Betankung mit H2 und damit längere Einsatzzeiten der Busse immer mehr zur Geltung – Ballard Power vor der Ernte?

Stadtwerke Aschaffenburg Verkehrs GmbH entschied sich für die Anschaffung von 12 Wasserstoffbussen, die von Solaris hergestellt werden – mit Brennstoffzellen von Ballard Power.

Im Februar unterschrieben die Stadtwerke Aschaffenburg einen Vertrag über die Anschaffung von insgesamt 12 Solaris-Wasserstoffbussen. Die bestellten 10 Urbino 12 hydrogen und 2 18-Meter-Fahrzeugen sollen bereits 2024 den Linienverkehr aufnehmen. Der Vertrag mit Aschaffenburg ist zugleich auch der erste Auftrag für den Hersteller über wasserstoffbetriebene Gelenk-Busse.

Die bestellten Fahrzeuge werden mit Wasserstoff betrieben, der gasförmig in den auf dem Dach im vorderen Teil des Fahrzeugs platzierten Tanks gespeichert wird. Die Urbino 12 hydrogen werden über Brennstoffzellenmodule mit einer Leistung von 70 kW verfügen, während die Urbino 18 hydrogen (Gelenk-Busse) mit Ballard-Brennstoffzellenmodulen mit einer Leistung von 100 kW ausgestattet werden. Bei hohem Strombedarf wird die Brennstoffzelle, je nach Fahrzeuglänge, von einer bzw. zwei Solaris High Power-Batterien, jeweils mit einer Kapazität von 30kWh, unterstützt.

Speziell für Omnibusse – deshalb will Ballard Power seine Marktführerschaft behalten – bei den Bussen

“The FCmove -HD+ fuel cell platform is the culmination of many generations of product development and real-world experience and testing, totalling more than 100 million on-road kilometers. Catering to a wide variety of applications, duty cycles and climates, more than 3,600 buses and trucks in global markets are now powered by Ballard technology and we are delighted that Solaris has chosen to extend its partnership with us to support its latest pioneering articulated transit vehicle.” erläutert Randy MacEwen, CEO, Ballard, während er über den Urbino 18 – Gelenkbus befragt wurde.



Wasserstoffbusse sind ein wesentlicher Bestandteil des Solaris-Angebots im Bereich der Elektromobilität

Seit seiner Premiere im Herbst 2022 erfreut sich der Urbino 18 hydrogen eines immer höheren Interesses auf dem europäischen Markt. Was den Solaris Urbino 12 hydrogen anbetrifft, wurden schon über 200 Einheiten dieses Modells bestellt, von denen über 100 bereits u. a. auf den Straßen von Bozen in Italien, von Köln und Wuppertal wie auch in der Provinz Zuid-Holland in den Niederlanden und in der Stadt Konin in Polen anzutreffen sind.

Aber was bei Ballard Power und für die Kursentwicklung wohl wichtiger als der Status Quo ist, sind die Erwartungen der Anleger für die „nächsten Jahre“ …

Wichtig also die Aussagen des Managements im Zusammenhang mit den Q4 respektive Bilanz 2022, die am 17.03,2023 den Anlegern präsentiert werden.Ballard Power „will hold a conference call on Friday, March 17th, 2023 at 8:00 a.m. Pacific Time (11:00 a.m. Eastern Time) to review fourth quarter and full year 2022 operating results.

The live call can be accessed by dialing +1-604-638-5340. Alternatively, a live webcast can be accessed through a link on Ballard’s homepage (www.ballard.com). Following the call, the webcast will be archived in the ‘Earnings, Interviews & Presentations’ area of the ‘Investors’ section of Ballard’s website (www.ballard.com/investors).“ (CN Ballard Power, 27.01.2023)

Und dann sollte CEO Randy MacEwen deutlich werden. Nach einem immer noch schwierigen 2023 will Ballard Power danach durch Effizienzsteigerungen und wachsende Nachfrage zu einem „Erfolg“ werden – so äusserte sichzuletzt MacEwen bei Vorlage der Q3-Zahlen. Wobei die starke Bilanz Ballard Powers das Überleben bis dahin gewährleiste. Und die derzeit schwierige Kostensituation werde sich – auch durch die 130 Mio USD Investition für eine kosteneffizientere Serienfertigung in China auflösen.

Und wenigstens die Newslage hellt sich bei Ballard Power auf. Aber ob das für bessere Kurse reicht? Und Abwarten bis die neuen Verträge, neuen Leuchtturmprojekte sich in Umsätzen niederschlagen? Oder ist jetzt die Chance da, sich an einem zukünftigen Wasserstoffplayer teilzuhaben…



Zurückgeschaut. Damals waren die Erwartungen für Q3 nicht zu hoch. Und wurden teilweise erfüllt, teilweise – beim Umsatz – deutlich unterschritten. Jetzt werden die Q4-Zahlen spannend. Und da sind Ausschläge immer möglich. In beide Richtungen.

Ballard Power Systems Inc. | Powered by Ballard Power Systems Inc. | Powered by GOYAX.de