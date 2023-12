Ballard Power, ist immer für eine Überraschung gut!

Der Aktienkurs von Ballard Power hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -33,15 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem Industrie-Sektor 35 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt 4,49 Prozent, und Ballard Power liegt aktuell 37,64 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 5,78 CAD liegt, während der aktuelle Kurs bei 4,98 CAD liegt, was eine Abweichung von -13,84 Prozent darstellt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs nahe diesem Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. Über Ballard Power wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert, doch in den letzten ein, zwei Tagen dominierten negative Themen. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation zeigen, dass in letzter Zeit vor allem "Gut"-Signale im Vordergrund standen, wodurch Ballard Power insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) für Ballard Power liegt bei 50, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 42,91, woraus für 25 Tage ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" resultiert. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating "Neutral".