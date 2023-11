Ballard Power erwartet beeindruckenden Umsatzsprung von 166,86% im 4. Quartal

Ballard Power ist ein kanadisches Unternehmen mit Sitz in Burnaby, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von Brennstoffzellen spezialisiert hat. In 124 Tagen wird das Unternehmen seine Quartalsbilanz für das 4. Quartal vorlegen, was sowohl für Aktionäre als auch für Analysten von großem Interesse ist.

Laut aktuellen Schätzungen der Analystenhäuser wird Ballard Power im vergangenen Quartal einen Umsatzsprung verzeichnen. Im Vergleich zum Vorquartal wird ein Umsatzplus von beeindruckenden 166,86% erwartet, wodurch der Umsatz voraussichtlich bei 37,15 Mio. EUR liegen wird. Auch der Verlust soll sich verbessern und um etwa 16,90% auf -20,00 Mio. EUR fallen.

Auch auf Jahressicht sind die Aussichten positiv: Die Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz um 166,86% steigt und der Gewinn um rund 16,90% auf -94,37 Mio EUR zulegt. Im Vergleich zum Vorjahr würde dies eine Verbesserung bedeuten.

Die Meinungen der Aktionäre zur aktuellen Situation sind jedoch gespalten und haben zu einem Rückgang des Aktienkurses um -7,34% in den letzten 30 Tagen geführt.

Analysten schätzen den Aktienkurs von Ballard Power auf Sicht von einem Jahr recht optimistisch ein: Sie erwarten einen Anstieg auf 15,86 EUR pro Aktie. Wenn diese Schätzungen eintreffen sollten wäre dies ein Gewinnpotenzial von +408%. Allerdings sollte man bedenken dass dies eine Prognose ist und es keine Garantie dafür gibt.

Die technische Analyse der Aktienkurse zeigt jedoch einen stark negativen Kurstrend bei Ballard Power. Der gleitende Durchschnitt von 50 Tagen bietet derzeit keine Unterstützung.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Quartalszahlen und die Entwicklung der Ballard Power Aktie in den kommenden Monaten tatsächlich gestalten werden. Aktionäre sollten daher diese Informationen als Orientierungshilfe nutzen, um fundierte Anlageentscheidungen zu treffen.

