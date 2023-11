Ballard Power – ausufernde Verluste machen das Gesamtbild kaputt. Schade,

Ballard Powers Planungen für 2023 – aktualisiert.

Im Einklang mit der bisherigen Praxis des Unternehmens und im Hinblick auf das frühe Stadium der Wasserstoffindustrie gebe man keine konkreten Umsatz- oder Nettogewinnangaben bzw. (Verlust-)Prognose für 2023. Im Jahr 2023 setze Ballard Power seinen Plan fort, mit Investitionen für die erwarteten höheren Umsätze gemäss einer antizipierten hohen Wasserstoff-Wachstumskurve in Vorlage zu gehen. Dazu gehöre die Erweiterung des Produktangebots und der Kapazitäten in der gesamten Wertschöpfungskette und entsprechenden Investitionen in die Fertigung. Unter diesen Prämissen bestätigte Ballard Power seinen Ausblick für 2023:

Gesamtbetriebskosten. Man rechne weiterhin mit Betriebskosten für das Geschäftsjahr 2023 zwischen 135 und 165 Mio USD. Im Vergleich zu 145,8 Mio USD im Geschäftsjahr2022. Gründe: Im Vorgriff auf zukünftige Nachfrage werde man weiterhin in Forschung und Produktentwicklung investieren. Und das für den identifizierten Zielmärkte. Bus. LKW. Schiene. Schifffahrt. Und stationäre Energieversorgung.

Kapitalausgaben/Investitionen. Ballard erwarte weiterhin ein Sachinvestitionen (d. h. Zugänge zu Sachanlagen, Investitionen in Sonstiges und immaterielle Vermögenswerte) für das Geschäftsjahr 2023 zwischen 40 und 60 Mio USD. Im Vergleich zu 34,5 Mio USD im Geschäftsjahr2022). Schwerpunkte in 2023. Erweiterung der Test- und Prototyping-Kapazitäten, einschließlich neuer moderner Teststationsausrüstung. Und Sanierung vorhandener Test-Ausrüstung in Kanada, fortschrittliche Fertigungsausrüstung in Kanada. Und dazu gehört auch eine Investition in Schanghai, China. Über einen Zeitraum von drei Jahren sollen 130 Mio USD in eine neue MEA-Produktionsanlage und ein Forschungs- und Entwicklungszentrum investiert werden.

Optimismus beim Management für die zweite Jahreshälfte. Und berechtigt? Dazu Aussagen eines Visionärs auf dem Weg zum Break-Even?

“We delivered robust revenue growth in Q3, with shipments to our core mobility markets substantially improved both year-over-year and quarter-over-quarter,” sagte Randy MacEwen, President und CEO.

“Concurrent with our strong revenue growth in Q3, we also delivered a substantial improvement in our gross margin performance. We are pleased with the momentum heading into the fourth quarter as we continue to focus on Q4 deliveries, customer platform wins, order intake for 2024 revenue, and product cost reduction initiatives,” sagte Mr. MacEwen.

“Amidst an uncertain economic environment, we continue to exercise cost discipline, with Q3 cash operating costs roughly flat and cash burn significantly reduced compared to the prior year. We continue to track to our full-year guidance ranges for operating and capital expenditures, and we ended the quarter with cash and cash equivalents of $781 million,”