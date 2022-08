Ballard Power: Stärker als Nel Asa?

Finanztrends Video zu Ballard Power



mehr >

Ballard Power ist auch am Mittwoch wieder mit einem enormen Start in den Tag gekommen. Die Handelssitzungen zeigen einen Gewinn von mehr als 1,5 %. Schon am Vortag war Ballard Power einer der stärkeren Werte am Markt und auch in der Branche der Wasserstoff-Unternehmen. Ballard Power schaffte es am Dienstag, ungefähr 5,6 % Gewinn an den Börsen zu realisieren. Damit… Hier weiterlesen