Ballard Power: Schwach wie Nel und Plug Power

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Was für ein Tag für die Wasserstoff-Werte. Ballard Power und Plug Power zeigen sich selten schwach. Nel Asa zieht hinterher. Ballard Power etwa hat am Freitag einen massiven Kursverlust in Höhe von fast -7 % in den ersten Stunden hinnehmen müssen. Das ist einem Einbruch gleichzustellen. Die Aktie kämpft jetzt gegen den Rutsch unter die bedeutende Marke von 3 Euro. Es sieht nach einem weiteren Unternehmen aus, das einen kleinen Crash realisiert.

Ballard Power: Sehr schwach!

Das Unternehmen hat dabei in den vergangenen Tagen zwar auch verloren, aber etwas weniger und auch langsamer als Nel Asa oder auch als Plug Power. Die Zeiten scheinen zunächst zum Ende der Woche vorbei zu sein.

Plug Power hat nun Zahlen geliefert. Die sind besonders schwach gewesen. Das Umsatzwachstum war mit einem Plus gegenüber dem Vorjahr in Höhe von...