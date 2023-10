Ballard Power Quartalszahlen: Aktionäre erwarten starkes Umsatzplus und Gewinnsteigerung

ARTIKEL:

Bald stehen die Quartalszahlen von Ballard Power an. Das kanadische Unternehmen mit Sitz in Burnaby präsentiert in 158 Tagen seinen Umsatz und Gewinn für das 4. Quartal. Aktionäre sind gespannt, wie sich die Ballard Power Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Ballard Power beträgt derzeit 1,00 Mrd. EUR. Der Markt wartet gebannt auf die neuen Quartalszahlen, denn Experten rechnen mit einem starken Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal. Im 4. Quartal 2022 erzielte das Unternehmen noch einen Umsatz von 14,17 Mio. EUR, doch nun wird ein Anstieg um +174,05 Prozent auf 38,83 Mio. EUR erwartet. Auch der bisherige Verlust soll sich verringern und voraussichtlich um +16,90% auf -20,35 Mio. EUR fallen.

Für das Gesamtjahr sind Analysten optimistisch gestimmt: Der Umsatz soll um +174,05...