Ballard Power Quartalsbilanz in 111 Tagen: Umsatzsteigerung und Gewinnrückgang erwartet

Ballard Power ist ein Unternehmen mit Sitz in Burnaby, Kanada. In 111 Tagen wird das Unternehmen seine Quartalsbilanz für das 4. Quartal vorlegen und die Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen. Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal um +41,60% auf 19,43 Mio. EUR steigen wird. Auch der Verlust soll sich verringern und um +2,60% auf -22,45 Mio. EUR fallen.

Auf Jahressicht rechnen Analysten mit einem Anstieg des Umsatzes um +41,60% und einem Gewinnrückgang von +2,60% auf -105,73 Mio. EUR. Der Verlust pro Aktie wird voraussichtlich bei -0,36 EUR liegen.

Der Aktienkurs von Ballard Power hat sich in den letzten 30 Tagen um +4,73% verändert. Analysten schätzen den Aktienkurs in 12 Monaten auf 15,70 EUR ein, was einen potentiellen Gewinn von +392,30% bedeutet.

Charttechnisch gesehen gibt es kurzfristig einen Widerstand bei der Ballard Power Aktie.

Bitte beachten Sie: Diese Informationen dienen nur zur Information und stellen keine Anlageempfehlungen dar. Investitionen bergen Risiken und es ist ratsam individuelle Beratung einzuholen bevor man investiert.

