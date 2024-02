Ballard Power: Auch im Plus - wie Plug und Nel!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Ballard Power aus Kanada hat am Dienstag einen Gewinn von gut 5,5 % einfahren können. Das lässt den Blick auf die Branche schweifen. Nel Asa mit gut 6 % Gewinn und Plug Power mit dem Plus von über 14 % haben am Dienstag gleichfalls einen enormen Gewinn erzielt. Die Branche scheint vor ihren eigenen Quartalszahlen keine Angst zu haben. Auch bei Ballard Power wird es bald so weit sein. Die Daten sind schon bekannt gegeben:

Am 11. März möchte die Kanadier ihre Telefonkonferenz mit Analysten abhalten. Dann soll das 4. Quartal 2023 besprochen bzw. vorgestellt werden. Zudem geht es um das gesamte Jahr 2023. Das heißt aber auch, dass Ballard Power nach Nel Asa und Plug Power mit den Daten an den Markt kommt. Die Stimmung richtet sich also auch und vor allem an den beiden anderen Unternehmen aus.

Die Stimmung bleibt insgesamt verhalten

Dabei ist klar, dass die Stimmung insgesamt für und bei Ballard Power verhalten bleibt. Die Umsätze 2023 sind mit erwarteten ca. 90 Millionen Dollar nicht geeignet, um einen schnellen betriebswirtschaftlichen Turnaround zu schaffen. Der Titel hat dabei mit einem Nettoverlust von 160 Millionen Dollar zu rechnen. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass die Marktkapitalisierung sich nur auf 874 Millionen Dollar beläuft – noch.

