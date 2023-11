Ballard Power: Die Kanadier mit massiven Gewinnen!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Ballard Power beginnt damit, sich wieder zu erholen. Am Freitag ging es für den Titel immerhin um 0,5 5 aufwärts. Damit hat die Aktie innerhalb von fünf Tagen fast 8 % erobert. Die Notierungen sind bei weitem nicht im Aufwärtstrend. Dennoch zeigen sich erste Erfolge.

Ballard Power: Immerhin – im Vergleich recht gut

Zuletzt gab es keine neuen Nachrichten mehr aus Kanada. Dennoch: Die Kanadier haben einen Umsatz von gut 90 Millionen Dollar, der in diesem Jahr anstehen soll. Das ist fast so viel wie das, was Nel Asa verdienen wird und das Dreifache dessen, was ITM Power umsetzt. Die Verluste sind allerdings mit 141 Millionen Dollar, die geschätzt werden, noch recht hoch.

Das Unternehmen soll im kommenden Jahr ca. 50 % mehr umsetzen und absolut betrachtet kaum mehr verlieren. Damit ist die Aktie relativ betrachtet zumindest...