Ballard Power: Ganz knapp dran!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Die Aktie von Ballard Power aus Kanada ist gegenwärtig wieder ganz knapp an der wichtigen Marke von 3 Euro. Die Notierungen haben am Freitag ein Plus von 2,6 % geschafft und schoben sich somit an die genannte runde Hürde nach oben. Die Kurse haben dennoch – auch wenn es in den vergangenen fünf Tagen zu einem Plus in Höhe von 9 % kam – seit Jahresanfang ein Minus von -12,7 % auflaufen lassen. Sie sind damit zwar stärker als die Konkurrenz von ITM Power, Nel Asa oder Plug Power, dafür dauert die Verlustphase an den Börsen mittlerweile schon seit Jahren an.

Ballard Power: Schwächer geht es kaum

Letztlich geht es insofern kaum schwächer. Der Titel hat in den vergangenen drei Jahren Einbußen von mehr als 87 % hinnehmen müssen. Die Abwärtsdramatik ist zumindest ebenso groß wie bei den anderen Pure Playern. Damit bleiben die Hoffnungen auf ein schnelles Comeback nach oben vergleichsweise gering. Die Zahlen spiegeln am Ende auch noch nicht wieder, warum und dass es sehr schnell nach oben gehen könnte.

Das Unternehmen wird im abgelaufenen und auch im neuen Jahr jeweils Verluste beklagen. Das Nettoergebnis liegt bei -163 bzw. -149 Millionen Dollar.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Ballard Power-Analyse von 03.03. liefert die Antwort:

Wie wird sich Ballard Power jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Ballard Power Aktie

Ballard Power: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...