Ballard Power Everfuel – Heute zwei Wasserstoffs mit Zahlen. Erwartungen?

Ballard Power Everfuel – Q1 Zahlen und wichtiger „was bis heute passiert ist“ stehen an.

Everfuel Aktie wurde als Wasserstoff-Zukunfts-Wert zuerst gehypt, dann nach einer gewissen Ernüchterung hat man eine relativ solide Kursbasis gefunden.Und es ist einges passiert seit 2021. Damals sah sich Everfuel „in the initial stages of commercialising the green hydrogen value chain in its target markets„.Und zuletzt im März legte die Nel Beteiligung Everfuel AS (ISIN: DK0061414711) ihre Zahlen für 2022 vor. Und das vor dem Hintergrund, dass mit einer durch das kürzlich gemeldete 200 Mio EUR Joint Venture kräftig gestärkten finanziellen Basis die Pläne und gestarteten Projekte nun nochmasl schneller realisiert werden können. Langsam wird man so das „homöopathische Umsatz“-Stadium hinter sich alssen können. Auch weil erstmals im Dezember der 20 MW Elektrolyseur in Frederica Wasserstoff produzierte.

Everfuel langsam den Kinderschuhen entwachsen – Augen auf.

Nicht nur die allgemeine Stimmungslage ist eindeutig pro-Wasserstoff. Sondern auch im aktuellen REPowerEU-Programm sieht der Everfuel CEO und Gründer Jacob Krogsgaard weiteren Rückenwind für Everfuels Ziele. Nun liefert man bald die dritte Bilanz als börsennotiertes Unternehmen „ab“. Hierbei werden – wohl zum letzten Mal – weniger die Umsatzzahlen im Vordergrund stehen. Sondern eher die getätigten Investitionen, Käufe, Kooperationen, Roll-out-Pläne und die Massnahmen „zum Füllen der Kriegskasse“.

Und kräftig steigende Umsätze startend auf homöopathischer Basis sollen in den nächsten Jahren ermöglicht werden. Dazu sind Gewinne erst dann realistisch, wenn die Umsätze über die „Referenzanlagenlevel“ hinausgehen. Ab 2024 oder später wird man sich darüber Gedanken machen können. Und für 2030 steht das Ziel einen Umsatz von rund einer Milliarde EUR zu erreichen – bisher unwidersprochen. Denn Everfuel besteht derzeit aus vollen Kassen und einer klaren Expansionsstrategie.

Und im Q4 passierte…

… wichtiges: Erster Wasserstoff wurde in Fredrica von HySynergy im Dezember produziert – ein wichtiger Meilenstein in Richtung kommerzieller Wasserstoff-Lieferungen, die ab Q2 2023 erwartet werden. Dazu erhielt die HySynergy Phase 2 246 Mio DKK (33,1 Mio EUR) an IPCEI-Mitteln und „Green Fuels for Denmark“ erhielt 600 Mio DKK an IPCEI-Mitteln, wobei Everfuel als Projektpartner zwei Tankstellen errichten wird. Dazu Fortschritte bei Wasserstoff-Hub-Projekten in Dänemark, Norwegen und Schweden und eine beruhigende Cash-Position von 31,9 Mio EUR per Ende Dezember 2022.

Und Anfang 2023 folgte die Ankündigung eines Joint Ventures mit Hy24, dem Manager des weltweit größten Wasserstoffinfrastrukturfonds, zur gemeinsamen Investition von 200 Mio EUR Eigenkapital in Elektrolyseurkapazitäten in Skandinavien und der erfolgreiche Abschluss einer 25 Mio EUR Privatplatzierung neuer Aktien. Dazu operativ in 2023 bereits einige Highlights: Neben dem ersten Pilotauftrag für den Everfiller, einer patentgeschützten,mobilen Wasserstofftankstelle, aus Recklinghausen, den man Anfang März melden konnte, gab es einiges mehr. Erfüllen der „nachhaltige Wasserstoffvorgaben“ der EU-Kommission für den geplanten Wasserstoffhub Holstebro durch eine Kooperation zum Bau einer entsprechenden Photovoltaikanlage, Heben von Zusatzertragsquellen beim HySynergie-Projekt in Frederica und ein Folgeauftrag aus Wuppertal

Jetzt wird es am 10. Mai die Q1-Zahlen geben und die Fortschritte Everfuels in den diversen Wachstumsfeldern sollten dabei im Fokus stehen. Hier die Angaben zum Event – wie gesagt es geht mehr um Pläne, Fortschritte und Porjekte. Dabei sollten die Q1 Zahlen zumindest kräftige Wachstumsraten zeigen.

„Everfuel A/S will release its financial results for the first quarter of 2023 on Wednesday, 10 May at 07:00 CEST. CEO Jacob Krogsgaard will present the company’s results at 09:00 CEST and invite investors, analysts, and media to join the live webcast presentation. The presentation is expected to last up to one hour, including Q&A, and can be followed via live webcast.

Webcast: Join the results webcast on Teams via the following link: Everfuel first quarter presentation

Questions can be submitted through the online webcast during the presentation. A recorded version of the presentation will be made available at www.everfuel.com after the presentation has concluded. The first quarter report and presentation will also be made available on the Everfuel webpage and at www.newsweb.no.“ (Corporate News 3.05.2023)

Chart Everfuel Aktie sieht derzeit nicht wirklich gut aus. Aber es scheint sich zumindest eine Bodenbildung abzuzeichnen. Vielleicht kann man in Dänemark vom 10. Mai profitieren – vielleicht gestützt durch ebenfalls positive Zahlen von Ballard und Plug.

