Ballard Power in Champagnerlaune? Solaris verkauft 130 H2-Busse nach Italien. Rekord. Geht noch mehr?

Ballard Power Aktie konnte sich die letzten Tage der negativen Grundstimmung für Growth-Werte, insbesondere für Wasserstoffwerte nicht mehr entziehen. Und der aktuelle Kurs von 4,10 USD nur ca. 5% über den 3,98 USD drückt eine negative Stimmung aus, die heute eigentlich unangemessen ist. Trotz eines Orderbacklogs, das deutlich über dem Stand vom 31.03.2023 lag, kommt bei an Anlegern kein grosses Vertrauen in die Kanadier auf. Profitabilität bis heute noch nie erreicht und wenn man den meisten Akteuren am Markt Glauben schenken will, dann wird das auch nie der Fall ein. Aber ob dem wirklich so ist, wird sich wohl in den nächsten Jahren erweisen. Auf jeden Fall im Segment „Busse“ kann sich Ballard Power heute über einen wichtigen Erfolg des Brennstoffzellenkunden Solaris Bus freuen:

Rekordauftrag über 130 Wasserstoffbusse von zwei italienischen Städten erfreut nicht nur Solaris, sondern auch Ballard Power.

Es sah sowieso in letzter Zeit „richtig gut“ bei den Bussen aus: Der Rahmenvertrag vom Ballard Power’s Kunden Newflyer mit der Regional Transportation Commission Southern Nevada – mit zwei pressewirksamen Auslieferungen bisher, ging an der Aktie vorbei. Und auch dass die Kölner Verkehrsbetriebe in ihrer dritten Order weitere 18 H2-Busse bei Solaris bestellten, fand nur bedingt Aufmerksamkeit. Und heute mit der Botschaft aus Italien?

Spannend für Ballard Power wird es auch in Rom – Ausschreibung für 30 Brennstoffzellenbusse läuft . Ballard Power’s Partner Solaris sollte gute Chancen haben.

Derzeit wird ein Elektrolyseur in ATAC’s Acilia Depot in Rom errichtet – ATAC ist die lokale Nahverkehrsgesellschaft. Dort soll grüner Wasserstoff produziert werden, der für den Betrieb von 30 Brennstoffzellenbussen ausreichend sein soll. Über die Ausschreibung für Roms Busverkehr, die von Consip zentral mit den Ausschreibungen anderer Gemeinden gebündelt werden soll, sind bisher keine Einzelheiten bekannt. Aber nach den letzten Erfolgen von Solaris im italienischen Kommunalmarkt mit Brennstoffzellenbussen, sollte auch in Rom einiges möglich sein. Insbesondere da zwei früher durchgeführte Ausschreibungen für die 30 Wasserstoffbusse noch an fehlenden Angeboten gescheitert waren, sollte jetzt zumindest Solaris mitbieten können.





