Ballard Power Aktie: Ein unsicheres Investment?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein hoher RSI deutet auf eine Überkauftheit hin, während ein niedriger RSI auf eine Überverkauftheit hindeutet. Für Ballard Power wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 84,62 Punkten, was auf eine Überkauftheit von Ballard Power hindeutet. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder Überkauftheit noch Überverkauftheit an und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Ballard Power-Wertpapier in diesem Abschnitt ein "Schlecht"-Rating.

Bei der Analyse des Sentiments und des Buzzes rund um Ballard Power wird die Stimmungslage unter Investoren und Nutzern im Internet berücksichtigt. Sowohl die Beitragsanzahl als auch die Änderung der Stimmung werden dabei bewertet. Die Beitragsanzahl zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Ballard Power hingegen zeigt kaum Änderungen und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Somit erhält die Aktie von Ballard Power bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In Bezug auf die Dividende weist Ballard Power eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,53 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Im Branchenvergleich erzielte Ballard Power in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -44,49 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 10,56 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -55,05 Prozent für Ballard Power. Auch im Sektorvergleich liegt die Rendite von Ballard Power mit 50,44 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält Ballard Power in dieser Kategorie ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.