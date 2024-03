Ballard Power Aktie: Das sollte jeder wissen!

Der Aktienkurs von Ballard Power liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor um mehr als 54 Prozent niedriger, mit einer Rendite von -53,67 Prozent. Auch im Vergleich zur "Elektrischen Ausrüstung"-Branche, die eine mittlere Rendite von 0,96 Prozent in den vergangenen 12 Monaten verzeichnete, liegt Ballard Power mit 54,63 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 5,13 CAD für den Schlusskurs der Ballard Power-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 3,75 CAD, was einer Abweichung von -26,9 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt von 4,35 CAD liegt ebenfalls unter dem letzten Schlusskurs (-13,79 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Ballard Power eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Auch hinsichtlich des Sentiments und Buzz zeigt sich, dass die Aktie mittlere Diskussionsintensität aufweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnete jedoch eine negative Änderung, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich damit für Ballard Power in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Ballard Power-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überkauft ist, mit einem RSI-Wert von 76 für die letzten 7 Tage. Daher wird ein "Schlecht"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage hingegen ergibt eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs damit ein "Schlecht"-Rating für Ballard Power.