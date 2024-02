Ballard Power Aktie: Das sollte jeder wissen!

Die Ballard Power-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 5,38 CAD verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 4,48 CAD, was einem Unterschied von -16,73 Prozent entspricht, und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 4,73 CAD unter dem letzten Schlusskurs (-5,29 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Ballard Power-Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

In Bezug auf die Dividende liegt Ballard Power mit 0 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt der Elektrischen Ausrüstung (2,47 %). Aufgrund dieser Differenz wird eine "Schlecht"-Einstufung vorgenommen.

Der Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") zeigt, dass Ballard Power mit einer Rendite von -44,49 Prozent mehr als 47 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branchenrendite von 7,91 Prozent liegt das Unternehmen mit 52,4 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich eine Zunahme positiver Kommentare über Ballard Power, und daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen rund um das Unternehmen wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich dadurch eine "Gut"-Bewertung für die Aktie von Ballard Power.