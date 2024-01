Ballard Power Aktie: Das sieht interessant aus!

Die technische Analyse der Ballard Power-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 5,63 CAD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 4,75 CAD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -15,63 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 4,83 CAD, was einem Abstand von -1,66 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Ballard Power-Aktie der letzten 7 Tage beträgt 60, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit 47,59 im neutralen Bereich, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung des RSI für die Aktie führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Ballard Power mit 0 % unter dem Branchendurchschnitt von 2,53 % für Elektrische Ausrüstung. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht".

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine überwiegend positive Stimmung und Einschätzungen rund um die Ballard Power-Aktie. In den vergangenen Wochen wurden vor allem positive Themen angesprochen und insgesamt sechs Handelssignale ermittelt, was zu einer Einstufung als "Gut" Aktie führt.

Zusammenfassend lässt die technische Analyse und Anlegerstimmung die Aktie von Ballard Power als "Gut" bewerten.