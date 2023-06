Ballard Power Aktie nahe den Tiefstständen – 13.Juni Befreiungsschlag? Folgeauftrag 60 FCEV-Module für Miningsektor liefert positive Einleitung..

Ballard Power konnte wenigstens den Verlust im Q1 geringer ausweisen als erwartet worden war. Aber die Umsätze blieben weit hinter den Erwartungen zurück Wenigstens der Ordereingang höher als der Umsatz, aber auch hier Luft nach oben. Reichte für Andy MacEwen wenigstens die Prognose für 2023 zu bestätigen.Aber die aktuelle Kursentwicklung der Ballard Power Aktie lässt zu wünschen übrig – nahe den Jahrestiefständen von 3,98 USD handelt die Aktie aktuell im US-Vorhandel bei 4,30 USD. Weit weg von den bereits gesehenen Kursen – aber so reagiert der Markt, wenn zu oft Erwartungen enttäuscht werden, wenn immer nur von ‚Zukunft gesprochen wird, aber darüber die Gegenwart zu weit zurückbleibt. Zulketzt meldete die polnische Solaris einen FCEV-Bus-Folgeauftrag aus Frankfurt – mit Ballard Brennstoffzellen. Ein weiterer Schritt, aber zu wenig für den Aktienmarkt. Den Aktienmarkt versucht Ballard Power nun am 13.Juni zu überzeugen:

13. Juni Capital Markets Day der Ballard Power ab 18.00 Uhr deutscher Zeit- wird es Überraschungen geben? Nutzt man das Umfeld für Meldungen?

Es würde nicht überraschen wenn „um den Capital Markets Day“ Fortschritte oder Aufträge des kanadischen Unternehmens publiziert würden – oft gesehene Übung, die einen solchen „Marketing Tag für die eigene Aktie“ erst wirklcih erfolgreich macht. Auf jeden Fall sollten Anleger am 13.06.2023 auf Meldungen von Ballard Power achten – und bei Interesse am Unternehmen die Gelegenheit nutzen, sich über die aktuellen Entwicklungen zu informieren:

Ballard Power lädt ein zum Capital Markets Day „on Tuesday, June 13th, 2023 beginning at 9:00am Pacific Time (12:00pm ET; 6:00pm CET).“ Und zur Eisntimmung Randy MacEwen, Ballard President und CEO, “Over the past few years, the role of hydrogen in decarbonizing mobility and power generation has become increasingly accepted by many stakeholders. We believe that our current stage of fuel cell adoption is an ideal time to update our shareholders on the progress we have made since our last investor event in 2020, while also charting our future role in the hydrogen economy.” EINWAHLINFORMATIONEN und REGISTRIERUNG auf der Company’s website here.

Im Vorfeld Fortschritte bei der Zusammenarbeit mit First Mode füllen Orderbuch von Ballard Power – schafft schon mal positives Grundrauschen…

Zuletzt meldete Ballard Power im März eine Order über 35 Brennstoffzellenmodule von First Mode (ursprünglich „nur“ 30 gemeldet). Und jetzt gibt es eine weitere Order von First Mode. Und wie bereits im März gemutmasst, auch hier bestimmt nicht die letzte. Hier geht es um Spezialfahrzeuge für den Minensektor – die immerhin für rund 3,5% der weltweiten CO2-Emissionen stehen sollen. Und in diesem Spezialmarkt machen die Kanadier Fortschritte. Nicht nur mit einem vollständig neudesignten ersten wasserstoffbetriebenen Bergbau-LKW, den Ballard Power Systems mit der indischen Adani Enterprises Limited (ISIN:INE423A01024) und Ashok Leyland Asiens noch 2023 „auf die Strasse zu bringen“ will, wie im Januar gemeldet. Sondern mit First Mode konnte Ballard Power einen wichtigen Umrüster besthender Minenfahrzeuge auf CO2-freien Betrieb gewinnen.

First Mode mit viel Perspektive – arbeitet seit 2019 mit Ballard Power

Und allein für die im Januar 2023 von First Mode geschlossene globale Liefervereinbarung mit Anglo American zur Nachrüstung von über 400 Muldenkippern der Ultraklasse mit der nuGen -Lösung von First Mode braucht man viel mehr Module. Denn die sogenannten nuGen -Lösungen von First Mode umfassen Antriebsstränge, einschließlich Brennstoffzellen- und Batterieantrieb und zugehöriger Infrastruktur. Jetzt geht es erstmal um mehrere Hybrid-Wasserstoff- und Batterie-Ultra- Klasse Minentransporter. Das entspricht etwa 4.000 PS.

First Mode und Ballard gingen erstmals 2019 eine Partnerschaft ein, um Brennstoffzellen für den weltweit ersten 2-Megawatt-Hybrid-Wasserstoff-Brennstoffzellen- und Batterieantrieb zu liefern, der von First Mode in Seattle, Washington, entwickelt und gebaut wurde. Der Antriebsstrang mit sauberer Energie ersetzte einen Dieselmotor in einem 300-Tonnen-Muldenkipper der Ultraklasse Komatsu 930E-4, der derzeit am Minenstandort Platinum Group Metals von Anglo American in Mogalakwena, Südafrika, im Einsatz ist.

Aktueller Auftrag – 60 Module von Ballard Power.

So gemeldet: Ballard Power wird in 2024 an Frist Mode 60 FCEV-Module – insgesamt 6 MW – zum Einsatz in Spezialminenfahrzeugen liefern. ”The combination of hydrogen fuel cell and battery technology has proven itself as a viable zero-emission alternative to diesel in mine haulage,” sagte anlässlich der Auftragsbestätigung Julian Soles, CEO First Mode. “We are excited to continue our partnership with Ballard to help our customers achieve their emission targets without sacrificing performance.”

“We are thrilled to support our partner First Mode as they scale the deployment of their mining haul truck platform,” ergänzte David Mucciacciaro, Ballard’s Chief Commercial Officer. “Amongst our verticals, mining-haul trucks represent one of the most difficult to decarbonize use cases, and therefore one of the most attractive segments for our fuel cell products. We look forward to further demonstrating the value-proposition of our products in heavy-duty applications as additional First Mode vehicles enter service.”



