Ballard Power Aktie nahe Jahrestiefs. Trotz weiterer Erfolge von Solaris mit Brennstoffzellen von Ballard – noch mal 18 Busse nach Köln, dritter Auftrag.

Der Berater der Hauptstadt Rom für Mobilität, Eugenio Patanè, wird von lokalen Medien zitiert mit den Worten: Die Elektrolyseuranlage in Acilia “will be one of Atac’s champions of innovation. For the first time we will bring hydrogen traction, we will do it with 6 million euros of UE funds, that will be used to install the electrolyser within the Acilia depot”. VIELLEICHT DIE NÄCHSTEN 30 BRENNSTOFFZELLEN FÜR BALLARDS ORDERBACKLOG?