Ballard Power-Aktie: Die nächste Bullen-Offensive kommt bestimmt!

Für die Aktie des kanadischen Brennstoffzellenherstellers Ballard Power ist es in den vergangenen Wochen wieder deutlich aufwärts gegangen. Zuvor hatte der an der Nasdaq gelistete Wasserstofftitel im Bereich der 6,00-Dollar-Marke eine erfolgreiche Bodenbildung vollzogen. Von hier aus ging es ab Mitte Juni dank des anziehenden Gesamtmarktes wieder schwungvoll nach oben. Ende Juli kam dann so richtig Bewegung in den Titel,… Hier weiterlesen