Ballard Power Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Die technische Analyse der Ballard Power-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 4,08 CAD ein "Schlecht"-Signal darstellt, da er 25,82 Prozent unter dem GD200 (5,5 CAD) liegt. Auch der GD50 von 4,81 CAD weist mit einem Abstand von -15,18 Prozent ein "Schlecht"-Signal auf. Somit wird der Aktienkurs insgesamt als "Schlecht" bewertet, basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen.

In Bezug auf die Dividende weist Ballard Power derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,53 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzzes rund um die Aktie zeigt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Ballard Power ist ebenfalls neutral, was das langfristige Stimmungsbild als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur Branche "Elektrische Ausrüstung" zeigt die Performance der Ballard Power-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -44,49 Prozent im Vergleich zum durchschnittlichen Anstieg von 10,56 Prozent bei ähnlichen Aktien. Auch im Sektorvergleich liegt die Rendite von Ballard Power um 50,44 Prozent unter dem Durchschnitt. Somit erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich.