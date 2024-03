Ballard Power Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Ballard Power schüttet gegenüber dem Branchendurchschnitt der Elektrische Ausrüstung eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,37 Prozentpunkte weniger als die üblichen 2,37 % ist. Dies führt zu einer niedrigeren Rendite und einer Einstufung von "Schlecht".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie von Ballard Power im vergangenen Jahr eine Rendite von -50 Prozent erzielt, was 50,11 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt 2,18 Prozent, wobei Ballard Power aktuell 52,18 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um Ballard Power in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen nicht eindeutig verändert. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Ballard Power wurde deutlich weniger diskutiert als normal, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating und insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Ballard Power liegt bei 47,73, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25 für das Unternehmen bewegt sich bei 61, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird daher auch in dieser Kategorie die Einstufung als "Neutral" vergeben.