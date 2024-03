Ballard Power Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Die technische Analyse der Ballard Power-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 3,77 CAD lag, was einem Unterschied von -25,49 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 5,06 CAD entspricht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Ballard Power liegt der RSI7 bei 47,73 Punkten, was auf Neutralität hindeutet. Der 25-Tage-RSI zeigt ähnliche Werte und führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in diesem Abschnitt.

Die Anleger-Stimmung bei Ballard Power ist insgesamt besonders negativ, wie aus den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. Die Auswertung der vergangenen Wochen zeigt, dass insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die Analyse ergab zudem 8 Schlecht- und 2 Gut-Signale, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Ballard Power mit 0 % unter dem Branchendurchschnitt von 2,37 % und erhält daher die Einstufung "Schlecht".